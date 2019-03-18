Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму

Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.

Главный раввин Крыма назвал причиной задержки нехватку средств, однако добавил, что в планах закончить строительство до конца года и пригласить Путина на открытие, передает РИА «Новости».

«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», – пошутил в ответ российский президент.

Вольф обратил внимание на то, что синагога будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.

Ранее сообщалось, что Путин хочет пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.