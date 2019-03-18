Потерявшая сознание на уроке школьница умерла в больнице

В Костроме 15-летняя школьница потеряла сознание во время урока, а через несколько часов скончалась в больнице.

После того, как девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание, сотрудники скорой госпитализировали ее в детскую городскую больницу. Несколько часов врачи боролись за жизнь школьницы.

В настоящее время региональный Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка, говорится на сайте СК.

Следствие устанавливает причину смерти и все обстоятельства произошедшего.