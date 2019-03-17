В Совфеде отреагировали на предложение Болтона о переговорах по разоружению

Если предложения США по подключению Китая к переговорам по разоружению будут иметь реальное наполнение и перспективы, Россия будет готова их рассмотреть, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия приветствует подключение Китая к этому переговорному процессу. Если это подключение будет иметь реальные перспективы, основу и наполнение, то можно будет рассмотреть это предложение. В любом случае худой мир лучше доброй ссоры», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность переговоров Вашингтона и Москвы по разоружению, при этом предложив пригласить к ним Китай.