Борис Корчевников признался в любви Началовой

Телеведущий Борис Корчевников заявил, что с детства был влюблен в певицу Юлию Началову, которая накануне скончалась на 39-м году жизни.

«Я, конечно, был в тебя влюблен. С самого детства. Сколько знаю тебя. Мы почти ровесники. И детская передача, что я вел, сводила с тобой – то на первых дискотеках, что выпало открывать нашему поколению, то на концертах, то в студиях. Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой-то сказки, красивой, как феи в маминых книгах», – написал он в своем Instagram.

По его словам, в глазах Началовой «жило какое-то детское доверие» ко всему, даже когда она уже была «на глянцевых вершинах».

«Недавно в студии «Судьбы человека», когда ты открывала свое, я, кажется, понял, где источник твоих болей. Ведь тоже – это доверие. Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу – хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь», – написал он.

Началова умерла на 39-м году жизни, ее госпитализировали 11 марта. Перед этим, как сообщалось, ей провели операцию на ноге. Отец артистки сообщил, что, по предварительным данным, она умерла из-за абсцесса.