Собчак рассказала, зачем сделала пластическую операцию

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что делала пластическую операцию, чтобы устранить проблемы со здоровьем.

Собчак, отвечая на вопрос ведущей передачи НТВ «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, рассказала, что у нее были ранее проблемы с дыханием, передает «Газета.ру».

По ее словам, пластическая операция ничего не изменила в ее внешности, но помогла решить проблемы со здоровьем.

Также Собчак рассказала, что в школе переживала из-за шуток над своей внешностью, по ее словам, ее тогда называли «Собчак-стульчак», передает НТВ.

Она добавила, что смирилась с тем, что у нее «большое лицо и массивная челюсть».

«Несмотря на то, что я всегда знала, что я не красавица и не могу этим кого-то брать, у меня никогда не было проблем с мужским вниманием. Другое дело, что мне всегда приходилось работать для этого», – отметила она.

Ранее Собчак призналась, что рассталась с Максимом Виторганом, поскольку не чувствовала постоянной заботы и внимания от него.