Собчак назвала причины разрыва с Виторганом

Ксения Собчак призналась, что рассталась с Максимом Виторганом, поскольку не чувствовала постоянной заботы и внимания от него.

«Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина», – призналась Собчак в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ, передает «Московский комсомолец».

Она и Виторган не смогли справиться с этой задачей, отметила Собчак. По ее словам, бытовые мелочи начинают накапливаться и поглощать «все важное».

Собчак не стала рассказывать о своей связи с режиссером Константином Богомоловым, добавив, что является верной и не влюбчивой, поэтому влюбиться в другого человека ей непросто.

Также Собчак рассказала, что ее мать, Людмила Нарусова в молодости мечтала выйти замуж за актера Эммануила Виторгана, отца Максима Виторгана, передает «Газета.ру».

Ранее Собчак намекала на развод с супругом. В январе Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником телеведущей. В марте Виторган заявил о расставании.