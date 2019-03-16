В Шереметьево опасно сблизились два самолета

Грузовой самолет при заходе на второй круг в московском аэропорту Шереметьево опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру, сообщили СМИ.

«Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в Шереметьево и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва – Пекин», – передает слова информированного источника «Интерфакс».

Как отметил источник, своевременно сработала система предупреждения об опасном сближении и самолеты смогли разойтись. Пострадавших нет.

Несколько дней назад в Шереметьево самолет зацепил мачту освещения.