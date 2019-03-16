Стало известно, когда обнулится система GPS

Обнуление отсчета времени в американской системе GPS должно случиться в ночь на 7 апреля, но на работе навигационной аппаратуры это не отразится, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических измерений.

В ночь на 7 апреля 2019 года американская система GPS «обнулит» свои часы. GPS использует счетчик, способный отслеживать 1024 недели, а это примерно 19,5 лет. Предыдущий отсчет начался в августе 1999 года. Из-за сброса отсчета на старых навигационных устройствах будет отображаться неправильная дата, так как номер недели принимается аппаратурой в составе сообщения со спутника, пишет РИА «Новости».

«Современные приемники всех глобальных навигационных спутниковых систем, как правило, изначально оснащены программным обеспечением с автоматической системой обновления данных при приеме сигнала. Потребители, в работе которых жизненно важно отслеживать точные данные сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и синхронизироваться по времени, своевременно обновляют техническое оснащение и заранее знают о возможностях своих приборов»,–передает сообщение института агентство.

Также специалисты отметили, что проблема неправильного отображения времени может возникнуть только у аппаратуры совсем старого поколения. Но по мнению ученых, такие устройства уже мало где используются.

Такое же мнение и у генерального директора российского навигационного холдинга «СпейсТим» Алексея Смятских. «Не думаем, что «сбои» в работе GPS как-то скажутся на работе современного навигационного оборудования российского производства», – отметил он и добавил, что у владельцев навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS и более современных устройств, получающих данные от GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo и китайской BeiDou, проблем не возникнет, они будут получать стабильные навигационные данные и сигнал точного времени.

Ранее сообщалось, что ученые хотят создать глобальную навигационную систему вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS.