Мадуро назвал блэкаут в Венесуэле терактом со стороны США

Американское правительство прямо руководило действиями, направленными на вывод из строя венесуэльской системы электроснабжения, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

В ходе выступления, которое транслировалось в приложении Periscope, Мадуро подчеркнул, что атака, которая привела к отключению в республике электричества, осуществлялась из двух американских городов – Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс), передает ТАСС.

По словам президента Боливарианской Республики, за атакой стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это была самая крупная кибератака, о которой известно на планете Земля», – приводит его слова РИА «Новости».

Мадуро также сообщил, что власти Венесуэлы решили создать военное командование по защите стратегических объектов. Он уточнил, что командование будет состоять из четырех военных корпусов, их задачей будет контроль за работой таких объектов, а также их защита от кибератак и физического воздействия.

Ранее Мадуро называл произошедшую 7 марта аварию, из-за которой без энергоснабжения остались Каракас и большинство штатов Венесуэлы, «электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что энергетический коллапс в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа, организаторы этой дистанционной атаки знали устройство оборудования, произведенного в Канаде.