Канада ввела антироссийские санкции из-за Керченского инцидента

Канада ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией, произошедшей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма», – сказано в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, передает ТАСС.

Она уточнила, что санкции введены «в ответ на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года».

В частности, санкции введены против 114 россиян и 15 компаний из России, передает РИА «Новости».

Так, под ограничения попали глава Роснефти Игорь Сечин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, директор Росгвардии Виктор Золотов, замминистра энергетики Андрей Черезов, президент «Зенита» Сергей Фурсенко, бизнесмен Игорь Ротенберг, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава ВТБ Андрей Костин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. Среди компаний, против которых введены санкции, – «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Силовые машины», «Строймонтажгаз» и еще 10 российских предприятий.

Ранее в пятницу Евросоюз также опубликовал в официальном журнале решение о включении в черный список восьмерых россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. Москва подчеркивает, что Киев совершил сознательную провокацию, это подтверждают юристы, которые обосновывают действия России защитой своей территории.