Владимирский губернатор сбежал от журналистов после вопроса о гибели матери и ребенка

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проигнорировал вопрос о матери и ребенке, погибших в пожаре из-за обледенелых дорог, и сбежал от журналистов.

В пятницу Сипягин приехал в село Богослово (Суздальский район), где в четверг сгорел дом многодетной семьи. В результате пожара погибли мать четверых детей и ее младший сын пяти лет. В селе губернатора встретили разъяренные местные жители, которые заявили, что пожарные не смогли спасти женщину и ребенка из-за обледенелых дорог. По их словам, машины экстренных служб буксовали на обледеневшем подъеме, который не очистили коммунальные службы.

«Во время работы пожарная техника столкнулась с проблемой. Дорога, которая ведет к этому жилому дому, в подъеме имела очень скользкое покрытие, и приходилось пожарным подразделениям бороться с этой наледью», – подтвердил слова жителей села замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области по государственной противопожарной службе Павел Литов.

Некоторые меры были предприняты только после трагедии: обледеневшую дорогу посыпали песком, сообщает РЕН ТВ.

Между тем, в пресс-службе губернатора продолжают настаивать, что дело не в дорогах, а якобы звонок пожарным поступил слишком поздно.

Журналисты попытались спросить Сипягина, почему проблемой обледенелых дорог начали заниматься только после смерти многодетной матери и ребенка. Однако губернатор проигнорировал этот вопрос. «Мы с главой района сейчас подробно беседуем», – сказал глава Владимирской области, сбежав от журналистов.

В начале марта политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Владимирский губернатор не понимает, что творится в голове у его подчиненных.

Перед этим депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пытается «спрятаться за чужие спины» и «веселым троллингом» прикрыть свою беспомощность и некомпетентность» при принятии решений по управлению регионом.

Напомним, Владимир Сипягин одержал победу во втором туре выборов, набрав 57,03% голосов.