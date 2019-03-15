Пассажиры устроили бунт на борту из-за нежелания лететь в Дубай

Пассажиры самолета, летевшего из Дубая в Дагестан, опротестовали решение пилота не садиться в Махачкале из-за тумана; в связи с плохими погодными условиями командир воздушного судна собирался вернуться в Арабские Эмираты.

Пассажиры крайне негативно отреагировали на решение пилота и призвали посадить самолет в Минеральных Водах или Грозном, откуда они добрались бы до своего города, сообщают «Вести».

В результате воздушное судно приземлилось в Тбилиси, а после улучшения погоды в Махачкале добралось до аэропорта назначения.

Напомним, в ноябре 2018 года во Внуково опоздавший пассажир остановил самолет перед взлетом.