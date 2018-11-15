Во Внуково опоздавший пассажир остановил самолет перед взлетом

Опоздавший на рейс пассажир выбежал на перрон и попытался остановить лайнер, который готовился взлетать, экипажу удалось экстренно затормозить, сообщил источник в одной из обслуживающихся во Внуково авиакомпаний.

«Вчера опоздавший на рейс «Победы» пассажир самовольно проник на перрон и побежал вслед за движущимся самолетом «Победы», выскочив на рулежке перед самолетом. Командир заметил его и экстренно затормозил. Нарушителя задержала служба авиационной безопасности», – сказал источник, передает ТАСС.

Во Внуково подтвердили этот факт и заявили, что по результатам расследования с виновника взыщут вынужденные расходы.

В авиакомпании «Победа» рассказали, что командир экипажа вовремя заметил человека на маршруте руления, успел остановить двигатели и затормозить, в результате ЧП никто не пострадал.

Пассажира доставили в линейный отдел внутренних дел, после чего сотрудники полиции его отпустили, не найдя состава правонарушения в его действиях, сообщили в «Победе».

В 2016 году пассажиры в аэропорте Улан-Удэ устроили бунт и остановили вылет своего рейса.