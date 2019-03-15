СМИ сообщили о взрыве в районе новозеландского вокзала

Звук взрыва раздался в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде, сообщили СМИ.

По данным газеты New Zealand Herald, взрывы произошли в районе Бритомарт в Окленде. Предполагается, что это мог быть контролируемый взрыв – ранее там были обнаружены два бесхозных рюкзака, после чего полиция частично оцепила район, передает ТАСС.

На видео, которое размещено на сайте газеты, можно заметить робота-сапера, который двигается по дороге, чтобы, судя по всему, контролируемо уничтожить подозрительные рюкзаки.

Ранее в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии произошла стрельба, погибли 40 человек.