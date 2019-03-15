Названы самые чистые регионы России по итогам зимы

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг российских регионов по итогам прошедшей зимы.

«В национальном экологическом рейтинге регионов десятка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург», – передает данные организации РИА «Новости».

В конце списка оказались Брянская область, Якутия, Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

«Ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал, кое-где управление уже происходит в «ручном режиме». В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включен такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов», – передает слова председатель правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина агентство.

Также эксперты назвали лучшие регионы в федеральных округах. Например, Северо-Западный округ возглавляет Мурманская область, Центральный - Тамбовская область, Северо-Кавказский – Карачаево-Черкессия, Приволжский – Чувашия, Сибирский – Алтайский край, Южный - Краснодарский край, Дальневосточный - Магаданская область, Уральский - Тюменская область.



«Экспертным советом «Зеленого патруля», ввиду географических, экономических особенностей и инфраструктуры, принято решение выделить из общего рейтинга регионов в отдельную группу города - субъекты федерации: Москву, Санкт-Петербург, Севастополь. В этой группе уверенно лидирует Москва», – добавили в организации.

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