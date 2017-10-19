Познер заявил об «уничтожении» Дудя Киселевым

Журналист Владимир Познер дал оценку интервью, которое блогер Юрий Дудь провел с телеведущим Дмитрием Киселевым.

Познер рассказал, как ранее Дудь заявлял, что «его цель – дожать человека». Журналист пришел к выводу, что Киселева блогер дожать не смог, говорится в рецензии на сайте «Познер Online».

«Вот он решил, он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович опытнейший человек. Начинал свой путь на иновещании, в гостелерадио пропагандистом на Скандинавию. Он способный. Он артистичный, он умный», – прокомментировал Познер ситуацию.

Он сказал, что был поражен тем, как блогер «приставал» к Киселеву с вопросами о его заработке.

«И тот сказал: «Ну, ты же говорил, что у тебя член маленький. Сними штаны и покажи член, и я скажу, сколько я заработал». И тот не знал, куда деваться. Он проиграл. И если вы делаете интервью, исходя из желания победить, то вас это будет подстерегать», – добавил Познер.

Ранее в интервью с Познером Дудь спросил у него, считает ли тот телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева «людьми, предавшими и продавшими профессию». Познер никак этот вопрос не прокомментировал. Сам Соловьев блогера жестко раскритиковал, негативно оценив в том числе его манеру выражаться матом. В свое время Познер также высказал мнение, что Дудь выражается матом напрасно.