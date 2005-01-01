В Сеть попало видео перевернувшейся в Ингушетии самоходки

В Ингушетии при перевозке военной техники на проезжую часть упала самоходная артиллерийская установка.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-127 «Каваказ» в районе Назрани, передает ГУ МЧС Ингушетии.

Сообщается, что водитель КАМАЗА не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал. От МЧС для ликвидации аварии привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Видео с опрокидыванием боевой машины было опубликовано в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в прошлом году в Курске после парада Победы при погрузке на трал перевернулся танк Т-34.

В 2017 году в Дагестане на трассе перевернулся грузовик, перевозивший самоходную артиллерийскую установку.