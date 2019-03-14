Духовник Роскосмоса освятил ракету перед запуском к МКС

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур, духовник Роскосмоса отец Сергий освятил ракету-носитель «Союз-ФГ» на космодроме перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-12» с новым экипажем МКС, об этом сообщило НАСА.

Фотографии освящения отцом Сергием «Союз-ФГ» опубликованы НАСА на Flickr, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отец Сергий освящает ракеты Байконура с 1998 года, ему присуждено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Он также входит в государственную комиссию, утверждающую международные экипажи МКС.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем занимается духовник Роскосмоса отец Сергий.