Чем занимается духовник Роскосмоса?

О том, что у госкорпорации «Роскосмос» есть духовник, широкая общественность узнала из публикации в блоге «конкурирующей фирмы».

Накануне НАСА опубликовала в своем Flickr фотографию с подписью: «Православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, транспортирующего ракету «Союз» к стартовому столу – вторник, 12 марта 2019 года, на космодроме Байконур в Казахстане».

Снимок – часть фоторепортажа, который посвящен намеченному на четверг старту экспедиции МКС-59/60. В составе экипажа – наш космонавт Алексей Овчинин и два американских астронавта Ник Хейг и Кристина Кук.

А на фото запечатлен протоиерей Сергий Бычков, настоятель храма святого Георгия Победоносца в городе Байконур (примерно в 300 километрах от одноименного всемирно известного космодрома).

Отец Сергий, многократно освящавший ракеты и благословлявший космонавтов, не раз становился героем публикаций российской прессы, но именно на то, что он духовник всея космической отрасли, обратили внимание лишь сейчас.

В городе Байконур, который в советские времена был закрытым и до 1995 года носил название Ленинск, действует один православный храм, построенный в конце 90-х (до этого существовал лишь молельный дом). Отец Сергий служит в Байконуре с 1996 года и его можно назвать типичным усердным приходским батюшкой – семеро детей, большой приход, преподавание в воскресной школе, благодарности епархиального руководства... Но есть еще одна деталь – он действительно духовник Роскосмоса и личный духовник нескольких космонавтов.

Это подтвердили агентству РИА Новости в самой госкорпорации. Кроме того, отец Сергий носит звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Добавим, что на время старта корабля (а перед стартом ракеты освящают) священника включают в состав боевого расчета.

Справедливости ради заметим, что отец Сергий – человек не чуждый космической технике: нынешний духовник Роскосмоса в своей «доцерковной» жизни был ракетчиком, служил в космических войсках.

Как сообщил «Комсомольской правде» сам «космический батюшка», ракеты и корабли, стартующие с Байконура, начали освящать в 1998 году.

Тогдашний патриарх Алексий II благословил особый молитвенный чин на освящение кораблей и ракет. В частности, используется выражение: «Освящается корабль сей воздушный... Корабль сей воздушный освяти и путешествующих в нем благослови». Тот же чин используется при освящении самолетов.

Первой был освящена ракета-носитель многоразового использования из новой на тот момент программы «Фрегат», пояснил отец Сергий изданию «Татьянин день».

Добавим, что первым с просьбой о благословлении священника еще в 1994-м обратился летчик-космонавт Александр Викторенко, накануне своего четвертого полета к станции «Мир» на корабле «Союз ТМ-20».

В уже упомянутом интервью «Комсомолке», отец Сергий заметил, что данных о том, все ли корабли освящаются, у него нет. Но, сказал он, белорусский спутник дистанционного зондирования «БелКА» отказались освящать – и он упал. Действительно, старт оказался неудачным – по «светской» версии, из-за аварии ракеты-носителя «Днепр». Что же касается космонавтов, то на памяти отца Сергия от благословения отказались лишь трое – один неназванный российский космонавт по неназванной причине, малайзиец Шейх Музафар Шукор («ему муфтии запретили») и еще неназванный американский астронавт, оказавшийся мормоном.