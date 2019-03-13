Баронова оправдалась перед Макфолом за работу на RT

Экс-посол США в России Майкл Макфол раскритиковал правозащитницу Марию Баронову за сотрудничество с RT и посетовал на то, что она зря «заняла чье-то место» в американской летней школе в Стэнфорде.

«У меня было много российских коллег и друзей, присоединившихся к путинскому режиму. Я стараюсь не осуждать, но не могу сказать, что уважаю их, особенно когда речь идет об RT: когда диссидент становится соавтором (этого канала)», – написал он в своем Twitter.

Он добавил, что не осуждает людей за том, что они работают на «пропагандистское оружие» авторитаризма, но очень сожалеет, что Баронова заняла место в летней школе в Стэнфорде, из-за чего пришлось отказать «кому-то еще из Зимбабве, Белоруссии или России, более преданному демократии и правовому праву».

Баронова ответила Макфолу в своем Twitter.

«Я понимаю ваши чувства и предвидела, что это произойдет. Но в любом случае я сделала свой выбор (по понятным причинам). Вы не поверите мне, но тот факт, что я работаю на RT, не означает, что я не привержена демократии. Я постараюсь доказать это», – написала она.

«Справедливо», – заметил в ответ Макфол, пообещав «остаться открытым».

Баронова обучалась в Стэнфордском университете, одном из самых рейтинговых в США и в мире.

В конце февраля экс-помощница депутата Ильи Пономарева, правозащитница Мария Баронова перешла на пост шеф-редактора RT, чтобы заняться там благотворительным проектом. Позже она подтвердила газете ВЗГЛЯД сообщения о ее сотрудничестве с Russia Today.