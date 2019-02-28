Оппозиционер Баронова устроилась на работу в RT

Экс-помощница депутата Ильи Пономарева, правозащитница Мария Баронова перешла на пост шеф-редактора RT. На канале она займется благотворительным проектом

Баронова займется благотворительным проектом «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ), который развивается в соцсетях и мессенджерах, сообщили на телеканале изданию РБК.

«Мне нравится делать проекты, за которые не стыдно и цель которых – делать мир вокруг себя лучше. Собственно, это главная и единственная мотивация в любой моей деятельности. Некоторое время назад ребята из RT предложили присоединиться к их новому проекту, социальной и благотворительной направленности. То есть предложили мне заняться тем, чем я занимаюсь последние восемь лет», – пояснила Баронова.

Она добавила, что планирует провести аудит проделанной работы, дать рекомендации и со временем влиться в команду канала.

Также в RT уточнили, что благотворительный проект не собирает средства на собственные счета, деньги поступают нуждающимся напрямую.

«Чтобы исключить взаимодействие с мошенниками, корреспонденты и продюсеры RT тщательно проверяют каждую историю, прежде чем рассказать ее в соцсетях», – отметили на канале.