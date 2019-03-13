В Бразилии во время стрельбы в школе погибли восемь человек

В результате стрельбы в одной из школ Бразилии погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают бразильские СМИ.

Стрельба произошла в муниципалитете Сузано рядом с Сан-Паоло, передает агентство Agencia Brasil.

Сообщается, что огонь в школе открыли двое стрелков около 9.30. Среди погибших оказались пятеро детей и сотрудник учебного заведения. Также известно, что сами стрелявшие покончили жизнь самоубийством.

В настоящее время на территории школы работают военная полиция и пожарные.

В 2011 году в Рио-де-Жанейро неизвестный расстрелял учащихся местной школы. Погибли более 10 человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала рейтинг стран G7, в которых чаще всего происходит стрельба в учебных заведениях.