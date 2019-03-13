В годовщину воссоединения с Россией в Крыму собрались запустить две ТЭС

«Технопромэкспорт» (дочерняя компания Ростеха) намерена 18 марта запустить Таврическую ТЭС в Симферополе и Балаклавскую ТЭС в Севастополе, сообщают СМИ со ссылкой на знакомые с планами компании источники.

О возможном открытии ТЭС сообщил источник в парламенте Севастополя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

18 марта пятая годовщина присоединения Крыма к России.

Источники ТАСС также подтверждают, что официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запланирована на 18 марта.

«Мероприятие планируется, однако точного подтверждения пока нет», – сказал один источник. Второй источник сообщил, что вероятность проведения мероприятия высока.

В октябре первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму были запущены на полную мощность, в сеть пошла выдача 500 МВт.

Для этих ТЭС были поставлены турбины Siemens, это вызвало серьезный скандал.