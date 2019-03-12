США окажут Украине военную помощь на сотни миллионов долларов

Вашингтон планирует выделить более 200 млн долларов на военную помощь Украине, сообщили в Пентагоне, говоря о бюджетном запросе на 2020 финансовый год.

У генерала-лейтенанта Энтони Иерарди во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона спросили, какой объем военной помощи предполагается предоставить Киеву в 2020 финансовом году. «Более 200 млн долларов по этой статье», – передает его слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону в 2020 финансовом году на 5%, до 750 млрд долларов. При этом предполагалось сократить объем предоставления помощи иностранным государствам на 13 млрд долларов.