Небензя: Европа послушно проглотила версию США о ракетном договоре

Страны Европы поверили в версию США о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) без каких-либо сомнений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Констатируем, что наши европейские партнеры послушно проглотили американскую недостоверную версию о якобы имевших место нарушениях Россией одного из основополагающих для европейского континента договора – ДРСМД, который мы до последнего пытались сохранить», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, один из столпов общеевропейской безопасности рушится под надуманными предлогами.

Небензя отметил, что Евросоюз «из блоковой солидарности» соглашается с любыми «самыми абсурдными обвинениями в адрес России». По его словам, штамповать эти обвинения для Запада стало уже почти «правилом хорошего политического тона».

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что США организовали сателлитов «подхрюкивать» по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кого президент имел в виду.