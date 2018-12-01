В администрации президента Украины рассказали об отношениях Порошенко с алкоголем

Спичрайтер президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев в эфире телеканала ZIK ответил на вопрос о возможном алкоголизме украинского лидера.

Он заявил, что это «фейковая» информация, так как Порошенко якобы почти не употребляет алкоголь, передает РИА «Новости».

«Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает», – сказал Медведев.

Порошенко не раз обвиняли в том, что он появляется на публике в нетрезвом состоянии. В феврале 2018 года, в частности, украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором президент Украины на Мюнхенской конференции находится, предположительно, в нетрезвом виде.

За месяц до этого на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь Порошенко выступил так, что все снова сочли его пьяным.