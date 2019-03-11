Китайского дипломата ранили ножом в Москве

Дипломат из Китая Юй Цзихай жестоко избит и ранен ножом в Москве, на него якобы напали прямо на территории посольства, сообщают СМИ.

Его, как утверждается, привезли в Боткинскую больницу поздней ночью 8 марта с ножевыми ранениями головы и рук. Конфликт произошел в посольстве после вечеринки, заявляет Telegram-канал Baza.

Двое суток Цзихай пролежал в реанимации, рядом дежурили сотрудники представительства, полицию не пустили. 11 марта его забрали в посольство.

Цзихай – советник-посланник по делам образования, его называют вторым лицом в посольстве.