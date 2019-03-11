Россия и Китай договорились о строительстве двух блоков АЭС

Москва и Пекин подписали генеральный контракт по сооружению седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также контракт на технический проект на блоки три и четыре АЭС «Сюйдапу».

Соответствующие контракты были подписаны в Пекине между инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом» и предприятиями корпорации CNNC, передает ТАСС.

В прошлом году Россия и Китай подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС и демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600, а также заключили рамочный контракт о серийном сооружении энергоблоков АЭС «Сюйдапу».

Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков один и два состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый – в конце октября 2018 года.

АЭС «Сюйдапу» в китайской провинции Ляонин начали строить в 2010 году, однако проект был приостановлен после аварии на АЭС «Фукусима-1». Два первых энергоблока AP1000 строятся по дизайну Westinghouse.