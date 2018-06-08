Росатом и Китай договорились о строительстве энергоблоков АЭС «Сюйдапу»

Госкорпорация «Росатом» и Китай в пятницу подписали протокол о сотрудничестве, а также рамочный контракт о серийном сооружении энергоблоков АЭС «Сюйдапу» в КНР.

Подписи под документом поставили гендиректор Росатома Алексей Лихачев и руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри, передает ТАСС.

Также были подписаны протоколы о сотрудничестве в сооружении седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае.

Кроме того, российская и китайская стороны договорились о поставке оборудования и оказании услуг по проекту сооружения на территории Китая демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.

Контракты были заключены в рамках межправительственных соглашений в атомной сфере, подписанных сегодня на полях визита президента России Владимира Путина в Китай.

По итогам переговоров Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление.