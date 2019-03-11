Американский эсминец покинул Балтийское море

Эсминец ВМС США «Грейвли» вышел из Балтийского моря, сообщило командование военно-морских сил НАТО.

«Флагманский корабль ВМС США «Грейвли» (DDG-107) приближается к мосту Большой Бельт (мост в Дании), пересекая Датские проливы», – приводит РИА «Новости» сообщение ВМС НАТО.

Вместе с ним из Балтийского моря выходят немецкий танкер FGS Spessart и польский фрегат «Генерал Казимир Пулавский».

Эсминец «Грейвли» зашел в Балтийское море 26 февраля, его сопровождали корабли Балтийского флота России.