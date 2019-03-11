Жертвами удара коалиции США в Сирии стали более 50 человек

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли более 50 человек.

Согласно данным источников, удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Как отмечает РИА «Новости», большинство жертв – женщины и дети.

В феврале сообщалось, что более тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке за последние полгода из-за действий коалиции США.