Стало известно число жертв коалиции США в Сирии и Ираке

Более тысячи мирных жителей погибло в Сирии и Ираке за последние полгода из-за действий коалиции США.

«Коалиция нанесла всего 33 921 удар в период с августа 2014 года по конец января 2019 года. В этот период, на основании имеющейся информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), по меньшей мере 1257 мирных жителей были непреднамеренно убиты от ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», – цитирует отчет коалиции РИА «Новости».

Согласно данным на ноябрь 2018 года, из-за ударов коалиции погибли 1124 человека.

Ранее стало известно условие, при котором рабочая группа начнет работу по нормализации ситуации в Сирии.