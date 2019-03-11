В школе прокомментировали прошедший день «без баб»

Акция «Без баб», которую в преддверии 8 Марта провели ученики школы во Всеволожском районе Ленинградской области, была обычной детской шалостью, заявил директор школы «Центр образования «Кудрово» Игорь Соловьев.

Об акции стало известно после того, как о ней у себя в Facebook сообщила мать одной из учениц этой школы, Мария Брусенская. Со слов дочери она написала, что ряд классов перед 8 Марта объявили акцию «Без баб», наклеивая соответствующие листовки, в том числе на самих себя, и раздавая самодельные листовки. Более того, школьники «перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу», пишет женщина.

«Вопрос, куда нужно деться всем бабам, как дети собираются обойтись с матерями и педагогами, остался нераскрыт», – заключила она.

Комментируя произошедшее, директор школы «Центр образования «Кудрово» Игорь Соловьев, заявил, что «это была даже не акция, а просто детская шалость. Несколько семиклассников перед первым уроком наклеили эти стикеры... Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьез. Никакой подоплеки, ни политической, ни гендерной в этом не было», – заверил он.

Факт агрессии по отношению к школьницам он опроверг: «Ни одного случая физического оскорбления не было», – отметил директор школы.

Однако он уверяет, что сами ученики теперь «обеспокоены тем общественным резонансом, который вызвал их поступок». «Дети переживают, с ними работают психологи», – сообщил Соловьев.

Директор при этом заверил, что руководство школы не ставит целью наказать учеников за глупый поступок, но «постарается убедить их в том, что нужно думать о последствиях своих действий».

Напомним, что перед праздником на странице ГИБДД Уфы в социальной сети был опубликован ролик «День без женщин» об одном дне без женщин за рулем.