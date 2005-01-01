В МВД Башкирии объяснили обидное поздравление женщин

ГИБДД Уфы не хотела оскорбить женщин видео к 8 Марта, а пыталась напомнить мужчинам о правилах дорожного движения, так прокомментировали скандальный ролик в МВД Башкирии.

«Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать. Идея была в том, чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге. А также в праздничный день и всегда соблюдать правила дорожного движения», – пояснили в пресс-службе республиканского МВД, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее на странице ГИБДД Уфы в социальной сети был опубликован ролик об одном дне без женщин за рулем. В постановочном видео автомобили, пешеходы и велосипедисты пересекают перекресток без светофора и регулирования, однако в это время не случается ни одной аварии.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала этот ролик обидным и неактуальным, и заявила, что женщины водят автомобили аккуратнее мужчин.