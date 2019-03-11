Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снизился на 14 копеек – до 66,14 рубля, курс евро вырос на 18 копеек – до 74,32 рубля.

Стоимость нефти утром растет до 66,06 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».