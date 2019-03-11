Коллекторы объяснили разницу между микрозаймом и ипотекой

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин объяснил различие микрозаймов, оформляемых для покупки подарков, и ипотекой.

Воронин отметил, что микрозаймы, которые берут для покупки подарков, в отличие от ипотеки, автокредитов и других целевых займов, не относятся к категории стопроцентно погашаемых.

«В 40% случаях решение об оформлении кредита или займа на покупку подарка принимается под влиянием эмоций, однако праздник проходит, а долг остается, и он никуда не исчезнет», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава НАПКА отметил, что между целью кредита и его обслуживанием есть связь. Так, человек, который берет ипотеку, как правило, рассчитывает свой доход и старается своевременно погашать кредит. Если у такого заемщика возникают проблемы с совершением очередного платежа, он не скрывается от кредитора. «Ему есть что терять: единственное жилье, в котором он проживает», – объяснил Воронин.

Поэтому, оформляя ссуду, всегда стоит помнить, что заемные средства стоит брать на необходимые нужды, рекомендует глава НАПКА. По его словам, подобные кредиты могут помочь для покупок первостепенной важности, в решении проблем со здоровьем и оплаты образования. Но трат, которые не по карману и которые станут бременем для семейного бюджета, следует избегать, призвал он, предупредив, что невыплаченный за подарок долг создаст еще больше проблем в будущем.

Всемирный банк ранее уже предупреждал Россию об опасности схлопывания кредитного пузыря.