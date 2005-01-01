Сенатор США назвал несуществующую «причину» блэкаута в Венесуэле

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, выступающий за уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что причиной проблем с электроснабжением в Боливарианской Республике стал взрыв трансформатора некой «немецкой дамбе».

«Сегодня очередной взрыв трансформатора на немецкой плотине в штате Боливар, спровоцировавший массовые отключения электроэнергии», – написал Рубио в Twitter, обвинив во всем правительство Мадуро.

В действительности же ни о какой «немецкой дамбе» в новостях сообщений не было. Об отключении электроэнергии сообщил журналист Герман Дам (по англ. German Dam, что буквально можно перевести как «немецкая плотина»), передает РИА «Новости».

В комментариях под записью Рубио написал сам журналист. «Сенатор Марко Рубио, главный трансформатор действительно взорвался в Боливаре, что частично обесточило венесуэльскую систему поставки электроэнергии, однако это не было на дамбе, и уж тем более на немецкой. Меня зовут Герман Дам, я один из журналистов, опубликовавших эту информацию», – сообщил Герман Дам.

Ранее Мадуро заявлял, что в стране есть внутренние силы, атакующие энергосистемы изнутри. Он также говорил, что американские власти обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике.