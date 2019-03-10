Эксперт оценил версии крушения самолета в Эфиопии

«Автоматика должна помогать человеку, но не заменять его полностью», – пояснил газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Так он прокомментировал возможные причины крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Попов считает, что причиной авиакатастрофы в Эфиопии может быть некорректная работа автоматики, которой буквально напичканы современные машины.

«Летчики передоверяются, скорее всего, когда включают кнопку автоматического управления, и перестают контролировать работу самолета», – сказал он, отметив, что в этом случае плюсы автоматики превращаются в минусы.

«Контролировать и предугадывать работоспособность самолета надо очень внимательно», – пояснил он.

Попов напомнил, что четыре месяца назад произошла похожая катастрофа в Индонезии, когда через примерно 10 минут после взлета пропала связь с самолетом.

Он считает, что еще в течение 8-15 лет нужно осторожно относиться к искусственному интеллекту.

«Человеческий ум более подвижен, более остр, и может реагировать эффективнее, чем автоматика. Она должна помогать человеку, но не заменять его полностью. Здесь передоверились, скорее всего, летчики», – заключил он.

Попов полагает, что не исключена и версия топлива, и версия теракта, так как в Эфиопии продолжается вялотекущая гражданская война.

Напомним, в воскресенье утром в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737, на борту было 157 человек из 35 стран, никто не выжил. В том числе погибли трое россиян. В сети появилось последнее видео двоих погибших россиян.