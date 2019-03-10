Ополченец погиб в ходе обстрела в ДНР

Украинские военнослужащие восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, один ополченец погиб, заявил начальник пресс-службы самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«На Донецком направлении с позиций 93-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад под командованием военных преступников Брыжинского и Мишанчука велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по населенным пунктам Ясиноватая, Каштановое, Васильевка и аэропорту, по которому было выпущено также 5 мин калибра 120 мм», – приводит слова Безсонова официальный сайт ДНР.

Он добавил, что на Мариупольском направлении обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия Коминтерново, Дзержинское и Саханка, один ополченец погиб.

Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по факту убийства ополченца.

Также в ДНР обвинили украинских военнослужащих в попытке спровоцировать гуманитарную катастрофу через обстрел Васильевской насосной станции.

«Огонь целенаправленно велся по цеху управления узлами и агрегатами, с целью его уничтожения. По счастливой случайности, выпущенная ракета карателей попала в верхнюю часть железобетонного забора и катастрофы удалось избежать», – говорится в сообщении ДНР.

В субботу Безсонов заявлял, что командиры взводов и рот ВСУ не выполняют приказы о прекращении огня, поступающие от вышестоящего руководства, и нарушают договоренности.

Напомним, контактная группа по безопасности на переговорах в Минске согласовала дату нового перемирия в Донбассе, который вступил в силу с часа ночи 8 марта. После этого представительство ДНР сообщило, что украинские силовики нарушили договоренности через пять минут после вступления их в силу.