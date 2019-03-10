В Госдуме оценили последствия появления черепов на форме бригад ВСУ

Изображение черепа с надписью «Украина или смерть» на форме бригад вооруженных сил Украины не поможет поднять боевой дух в стране, как того хотели бы в Киеве, заявил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Учитывая то, что на сегодняшний день и [действующий президент Украины Петр] Порошенко, и вся его команда, в которую входят и начальник генштаба, и министр обороны – приверженцы нацистской символики или того, что олицетворяет сегодня нацистскую символику, поэтому череп с костями, «Украина или смерть». Они считают, что такими шевронами они будут поднимать боевой дух», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам парламентария, введение подобной символики не принесет результатов. Напротив, международное сообщество и международные институты по защите прав человека в очередной раз думаются о происходящем на Украине, добавил депутат.

В субботу глава генштаба Украины Виктор Муженко утвердил новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, одна из бригад получила символику в виде черепа.

Стоит отметить, что другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.