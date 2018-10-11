На Украине появилась бригада с символикой в виде черепа

Глава генштаба Украины Виктор Муженко утвердил новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, одна из бригад получила символику в виде черепа.

«Накануне Дня рождения Кобзаря (украинского поэта Тараса Шевченко) утвердил новую символику боевых бригад», – написал Муженко в своем Facebook.

В прикрепленных к посту фотографиях документах обозначены знаки нового образца для 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев сухопутных войск ВСУ.

Символом последней бригады стал череп с подписью «Украина или смерть».

Стоит отметить, что другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.

В октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко узаконил бандеровское приветствие в ВСУ «Слава Украине» – «Героям слава».