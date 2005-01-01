Британский таблоид отказался извиниться за ложь о Яковенко

Издание The Mail on Sunday заявило, что не считает уместным извиняться перед российским послом Александром Яковенко за публикацию материала, в котором приводилась лживая информация о якобы произошедшем его выдворении из США в 1986 году.

В российском диппредставительстве сообщили ТАСС, что в пятницу, 8 марта, посольство получило письмо редактора The Mail on Sunday, в котором говорится, что газета «не считает уместным извиняться за свой материал». «Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения», – сообщили в российском посольстве.

В диппредставительстве выразили разочарование позицией издания. Российские дипломаты отмечают, что такое поведение является образцом современной британской журналистики. «Хотя ожидать иного от The Mail on Sunday, пожалуй, не приходится. Видимо, репутационные потери газету не волнуют», – говорится в коммюнике.

В посольстве констатировали, что нападки в британской прессе происходят все чаще, в том числе и в солидных изданиях. Под ударами оказываются лидеры и представители иностранных государств, политика которых расходится с политическими установками нынешнего британского руководства, подчеркивают дипломаты.

Напомним, The Mail on Sunday ранее написала о том, что двое депутатов Палаты общин британского парламента потребовали тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ. Издание утверждало, что, согласно результатам проведенного расследования, Яковенко будто бы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах.

Газета утверждала, что Яковенко завершил свою командировку и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации Рональда Рейгана, занимавшего тогда должность президента США, называли «старшими офицерами [советской] разведки».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британские СМИ таким образом «отмечают» первую годовщину инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и назвала подобные публикации «откровенно срежиссированными фейками».

Яковенко потребовал официальных извинений от издания. Он подчеркнул, что опубликованная газетой информация является грубой ложью.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала атаку британских СМИ на российского посла, сделанную в годовщину «Солсбери».