Стало известно о намерении Барделлы баллотироваться в президенты Франции

Барделла заявил о готовности участвовать в выборах президента Франции

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Bloomberg, Барделла в интервью Le Parisien заявил, что однозначно поддерживает кандидатуру Марин Ле Пен, но если она не сможет участвовать в выборах, он выдвинет свою кандидатуру. «Нет никакой двусмысленности в том, что Марин Ле Пен – мой кандидат, но если ей будет запрещено, я смогу сказать, что буду кандидатом», – подчеркнул Барделла.

Барделла отметил, что партия будет использовать все возможные юридические пути для защиты Ле Пен, заявляя, что она считается невиновной. Он также добавил, что «Национальное объединение» намерено отстаивать свою невиновность в этом деле. По последним опросам, Барделла является фаворитом президентской гонки 2027 года.

Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона вырос в марте на пять пунктов – до 27% – на фоне беспокойства граждан страны из-за международных кризисов.



