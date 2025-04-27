Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.
Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.
В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.