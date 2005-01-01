Захарова прокомментировала фейки британских СМИ в годовщину «Солсбери»

Британские СМИ отметили годовщину инцидента в Солсбери фейками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и как всегда срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу – найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», – написала она в своем Facebook.

Она назвала словосочетание «расследование британской прессы» мемом.

Захарова подробно разобрала статью The Mail on Sunday о Яковенко, отметив, что в Нью-Йорке Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок, а орденом Александра Невского в один день с ним был награжден также постпред при ЕС Владимир Чижов. Кроме того, пишет она, недавно ордена удостоились посол в Италии, заместитель министра иностранных дел, ныне посол во Франции Алексей Мешков и замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«А почему? Потому что исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии. Если же британские журналисты реально полагают медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» военной наградой – у меня вообще слов нет», – написала она.

Захарова заявила, что британские журналисты «дурно образованы и плохо воспитаны», в противном случае «они не стали бы пропагандистами».

«Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство Мэй молчит все упорнее. А посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть – попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая. Но другого от нынешнего правительства Великобритании, которое оркеструет медийные кампании, основанные на бесконечных «утечках», ожидать не приходится», – заключила она.

Ранее СМИ сообщили, что депутаты Палаты общин британского парламента потребовали от главы МИД страны Джереми Ханта изучить якобы имевшие место связи посла России в Соединенном Королевстве Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.