Стала известна средняя зарплата федеральных чиновников за 2018 год

Среднемесячная зарплата гражданского чиновника федерального госоргана составила 126,6 тыс. рублей, сообщает Росстат.

Зарплата государственного служащего в 2018 году выросла на 5,4% по сравнению с 2017 годом, передает РИА «Новости».

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в аппарате правительства – 240,3 тыс. рублей, за ним следует администрация президента, где сотрудники в среднем получают 236,7 тыс. рублей. Служащие Совета Федерации и Государственной думы имели зарабатывают по 186,4 тыс. и 158,8 тыс. рублей соответственно.

При подсчете заработков в министерствах, Росстат выявил, что наиболее высокая оплата у сотрудников Федерального казначейства – 159 тыс рублей, Министерства внутренних дел – 151,1 тыс. рублей и Федеральной налоговой службы – 144,8 тыс. рублей.

Росстат отметил, что на конец 2018 года в России насчитывалось чуть более 38 тысяч федеральных служащих. Сообщается также, что средняя заработная плата чиновников в 49 федеральных ведомствах оказалась ниже, чем средняя зарплата по Москве.

В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата служащих федеральных госорганов составляла 118,8 тыс. рублей, в 2016 году федеральные госслужащие получали 115,7 тыс. рублей.