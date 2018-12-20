Россия и США почти вдвое снизили сборы за визы

Москва и Вашингтон договорились снизить визовый сбор до 160 долларов США за все виды виз. Соглашение вступает в силу с 4 марта.

«Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долл. США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», – сообщает МИД России.

В ведомстве также отметили, что «данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран».

В посольстве США в Москве сообщили и о договоренности сторон выдавать преимущественно трехгодичные многократные визы. «Рассматриваем это как позитивный шаг, способствующий развитию связей между нашими странами в области бизнеса и туризма», – передает слова пресс-секретаря диппредставительства Андреа Калана ТАСС.

Напомним, с 1 января 2019 года стоимость визы увеличилась до 303 долларов. В США такой рост называли ответом на действия России, поднявшей сбор в одностороннем порядке в 2016 году.