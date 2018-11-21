США решили повысить стоимость визы для россиян почти вдвое

Стоимость туристической и деловой американской визы для россиян вырастет до 303 долларов, сообщает посольство США в России.

Изменения вводятся с 1 января на основе принципа «взаимности». Как поясняет посольство, такой же сбор Россия взимает с граждан США за тот же тип визы – B1/B2, то есть «для деловых или туристических поездок».

За визу сроком до одного года придется заплатить 160 долларов, сроком до трех лет – 303 доллара (143 доллара – сбор «взаимности»), передает ТАСС.

Прежде стоимость однократной и многократной туристической и деловой американской визы составляла 160 долларов.

США пояснили, что их законодательство требует соблюдать принцип «взаимности», насколько это практически возможно. В посольстве отметили, что Россия «не смогла изменить свой визовый режим» для американцев, поэтому США должны либо «сократить срок действия» виз, либо повысить сборы.