Дом Скрипаля и окрестности признали безопасными для проживания

Правительство Британии сообщило о завершении работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля; строение передали совету графства Уилтшир.

«Правительство сотрудничает с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и партнерами, чтобы обеспечить выполнение всех ремонтных работ в доме. Когда они будут завершены, дом будет возвращен в эксплуатацию», – сообщило министерство окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны, передает ТАСС.

Дом Скрипаля на улице Кристи Миллер Роуд в Солсбери и еще 11 потенциально опасных объектов были признаны безопасными.

Ранее британский посол Лори Бристоу заявил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы, находятся в безопасном месте и не хотят встречаться с представителями российского посольства.

До этого посольство России в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы.