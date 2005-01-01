Британский посол в России сделал заявление о Скрипалях

Британский посол Лори Бристоу заявил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы, находятся в безопасном месте и не хотят встречаться с представителями российского посольства.

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», – цитирует дипломата «Интерфакс».

Также Бристоу подчеркнул, что Сергей и Юлия сами «не хотят встречаться с представителями российского посольства». Но если Скрипали все-таки передумают, то со стороны Великобритании, по его словам, ограничений не будет.

По свидетельствам посла, сейчас Скрипали находятся в безопасном месте, под защитой британской стороны.

Что касается расследования, то Бристоу сказал, что совместных действий Москвы и Лондона ожидать не стоит. Он уверил, что и британское, и российское правительства знают, «кто эти люди». Также посол подчеркнул: «если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать».

Ранее посольство России в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы.